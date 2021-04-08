第四場第三班1000米：「威星神駒」今季跑五次全跑同程快活谷1000米，大前仗後上第六走光，跟手嗰場24倍後上第二，差點贏馬爆冷不成。

上場再跑臨場成熱門冇影，唔需要太介意。

今場原班人馬再跑同程，退咗熱之後表現應該唔同。

昨日開飛9.8倍，5點落到6.8倍，現時6.5倍W，2倍P。

早飛到晒位，希望唔好太熱，如臨場仲可以企住4倍樓上有分頭嘅話，今仗必會重現真身，贏得。

「辣臣」今季已跑九場全部落第，較為跑得接近嘅路程就係同程快活谷1000米，今場再次被安排跑同程，評分以比季初減咗11分。

上季贏同程評分分別係67分同76分，今場評分已回到上季贏馬水平，今場強配雷神，睇落呢場應該嚟真。

昨日開飛10倍，5點落到8.1倍，現時再落到4.9倍W，1.9倍P。

隔夜飛浸浸落，相信臨場會再落飛，到時呢個訊息就話畀大家聽，今場一定會搏，入三甲應該冇問題。

「銀河飛馬」今季已兩捷，季初爆冷贏同程，跟手再贏快活谷1200米。

升上三班後，近兩仗跑同程都能跑到第四名，表現不過不失。

今場再次被安排跑同程，繼續負輕磅排好位配贏馬拍檔賀銘年。

昨日開飛17倍，5點落到15倍，現時17倍W，3.8倍P。

有些少早飛，呢隻馬跑同程最準，今場形勢對佢都會繼續有利，只要騎師做好沿途留放，今場入位置應該唔難。

「和氣生財」上場跑同程閘前飛到馬到，最後11倍獨贏勝出。

今場在跑同程，改配今季尚未開齋嘅黃皓楠減磅出戰，睇下係咪練馬師有心關照騎師開齋，論馬今場機會依然猶在。

昨日開飛9.3倍，5點落到7.9倍，現時8.8倍W，2.3倍位置。

隔夜早飛位置相當勁，注碼相當重，睇飛話你知今場入硬前三。

只要今晚場地偏向利前置嘅話，入前三位甚至再贏都唔出奇。

提供：6威星神駒、3辣臣、9銀河飛馬、1和氣生財

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