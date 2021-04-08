第五場第四班1200米：「電訊驫馬」今季曾經在薛恩跨下跑同程出擊，可惜最後僅以半個馬位敗於頭馬只得第二名。

之後三仗再跑同程配不同騎師都落第，今晚（8日）再跑同程重配薜恩，相信騎者必會加倍努力。

昨日（7日）開飛14倍，5點輕輕回上16倍，現時21倍，6.1倍P。

早飛係唔算多，但以現時呢個賠率呢講絕對值博抵買，贏唔到跑個位置都有分頭，要兼顧。

「合夥贛勁」今季只跑三場田草都能入前四名，水準穩定。

今場轉跑快活谷1200米，負磅輕，排好位兼強配巴度上陣，睇牌面搏殺味濃。

昨日開飛8.8倍，5點輕輕落到7.9倍，現時再落到7倍W，2.4倍位置。

早飛越賣越勁，睇飛話你知今場信心十足，今場排到好位對呢匹後上馬嚟講可慳腳程，WP捧場。

「活力長勝」今季集中跑田草1200米，但表現平平穩穩。

今場毅然轉跑谷草1200米，練馬師有咁嘅安排，相信希望可以畀到匹馬有新鮮感，以帶來有更好演出。

今場配上田泰安，應唔似試馬。

昨日開飛11倍，5點輕輕回上13倍，現時企住10倍W，3.5倍P。

有些少墊底飛到咗，博冷有現時呢個賠率，啱晒胃口，要預佢一票。

「海精英」今季跑咗四場都係跑谷草，近兩場跑同程都能跑第三名，表現一場比一場好。

上場得第三名水準甚高，今場再次跑同程，繼續配上周俊樂減磅出戰。

昨日開飛6.1倍，5點輕輕回上7.2倍，現時有8.2倍W，2.7倍P。

有早飛支持，如今晚場地利前置放頭跑法，對呢匹馬嚟講絕對有利，始終負磅輕嘛，要兼顧。

「喜駿之星」上場飛到馬到贏同程，相信應已交代，今場可以唔睇住。

提供：4電訊驫馬、12合夥贛勁、11活力長勝、6海精英

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