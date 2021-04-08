潘頓剛周一（5日）憑「齊心同行」及「帝豪寶寶」起孖，季內頭馬增至90Win，落後宿敵莫雷拉17場頭馬。

周四（8日）谷草夜賽，潘頓出足九場，其中一匹實力馬是第七場四班1650米之「專一」。

五歲愛爾蘭自購馬「專一」上仗轉投葉楚航馬房初出，在潘頓胯下跑第三。

此駒落到第四班已連續六場跑入前四名，評分上已具較大競爭力，有望打開勝利之門。

潘頓指出「專一」多次在陣上跑近，可惜總是與頭馬擦身而過。

他謂此駒晨課表現不錯，只是走來仍帶點稚嫩，葉楚航已花了很多心機教導馬兒換腳。

他又稱「專一」走來偏向均速，只要牠成功學習走規後，有力交出更佳水準。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199