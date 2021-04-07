潘頓在周四（8日）谷戰出足九場，包括在第三場二班1000米主轡沈廐新貴「平常心」。

此駒今季六戰谷草短途取得四冠一亞一季，表現忠心準繩，最終登上百萬挑戰盃冠軍寶座。

馬兒經過季內不斷拼搏後，早前曾作小休，並於今仗復出。

潘頓受訪時說：「沈集成部署『平常心』得宜，馬兒成功獲取百萬挑戰盃冠軍，練馬師居功至偉。」

「『平常心』今仗縮程跑谷草1000米，較上次谷草1200米更合適。」

「此駒早前試泥閘走勢甚佳，比前更放鬆，狀態仍勇，可望爭取季內第五捷。」

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