羅富全與莫雷拉這對騎練季初合作成績出色，不過自從1月10日「萬眾力得」後，隨後攜手上陣皆無建樹，其中包括十匹大熱門全數落敗而回。

不過今晚（8日）谷草夜馬，羅富全與莫雷拉終於再次攜手贏馬，憑「西利哥」輕易勝出第二場四班1800米，打破兩人合作近三個月的齋缽，

「西利哥」近兩仗由雷神主轡角逐四班谷草一哩皆大熱倒灶，今仗回師1800米表現判若兩駒，以4.75馬位之先擊敗亞軍「甲烷」，藉此敲響在港勝鼓。

鞋王李子彬在剛周一（5日）憑「利害了」食尾糊，結果今夜則憑新抱李皓玲麾下「西利哥」連拉兩次頭馬。

馬主李子彬說：「原本我的太太不想在夜賽入場，但莫雷拉對我們說，「西利哥」近兩場輸得好唔抵，騎者相當唔忿氣，希望再給他機會，太太才肯入場。」

「雷神今場真是發揮出色，讓我們一家人拉頭馬，我感到十分開心。」

羅富全說：「我沒有想過「西利哥」可以勝出接近五個馬位，贏得這麼遠。」

「這匹英國自購馬上季來港初期，腳部曾經受傷，需要時間復原，加上北半球馬需要時間適應環境。」

「今季此馬已經適應環境，近兩場跑1650米路程太短，陣上又塞車未盡發揮。」

「今場跑1800米更合適，在外面展開衝刺順利取勝。」

「預計今仗大約加十分左右，下仗將升上三班上陣，希望繼續有好表現。」

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第二至四名順序為「甲烷」、「有視力」及「勝利波幅」。

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