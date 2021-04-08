馬會派遣見習騎師學員出外受訓，已有一段很長時間，這亦是當事人回港領牌出賽，所必須經過的歷程。

當事人所謂出外受訓主要是在外地策騎上陣，以吸收實戰經驗，為個人最終在港參賽鋪路。

潘明輝、黃俊、陳嘉熙、周俊樂等人，近年於海外受訓都取得理想成績，前者更成為2015/2016年度馬季南澳洲冠軍見習騎師，被當地媒體冠以火車的稱號。

至於現時身在澳紐等地受訓的香港新秀有三男一女，包括呂兆綸、鍾易禮、黃智弘及蘇嘉麗，全部非常年輕。

繼鍾易禮早前於南澳鄉鎮馬場報捷，日前輪到黃智弘在當地贏馬。

當時他於高勒馬場上陣，跑至尾場草地1200米，策騎冷馬Winter Harbour末段從內欄竄上率先衝線，就此勝出個人首場鄉鎮頭馬，可喜可賀。

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