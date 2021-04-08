今晚（8日）谷戰之夜，稱得上亦算是田泰安之夜，這位現排名騎師榜第三位的毛里裘斯籍好手，在舉行過頭五場賽事之後，個人獨攬當中三Win，火速戴帽，表現明顯勝過兩大高手莫雷拉與潘頓。

田泰安在第五場四班1200米之座騎「活力長勝」出自姚廐，人馬初次合作即擦出火花。

田泰安於頭場贏文廐「天衣無縫」從外檔殺上，今場策騎「活力長勝」如出一轍，此駒受到落飛黨垂青，着綠格開跑，最終以5.9倍贏出今季首Win。

姚本輝馬房憑此駒之勝，在近五期賽事當中贏四日，手風正順。

姚本輝說：「『活力長勝』身形不算太大隻，除了沙田，快活谷細場也合適。」

「今次的場地利中置後上型跑法，正合田泰安的一貫喜歡的跑法。」

「今晚田泰安行運，當然騎師本身也十分努力，而今晚的場地對『活力長勝』亦十分有利，這匹五歲馬具有鬥心，將來不排除會向1400米，甚至1600米進軍。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派59元及21.5元，二重彩派825元。

跑獲第二至四名順序為「電訊超班」、「陽明高高」及「正本歡心」。

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