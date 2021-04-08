馬會今午（8日）公佈將於4月25日舉行的冠軍賽馬日獲選名單，其中以主席短途獎參賽馬匹數量最多，共有13駒參戰。

唯一外隊馬是代表日本的「野田重擊」，這匹由安田隆行訓練的六歲佳駟踏入大熟期，本身已連續奪得香港短途錦標及高松宮紀念賽，氣勢如虹。

今戰「野田重擊」將由莫雷拉主轡，勢成今屆主席短途獎的大熱門，有望繼2016年「尚多湖」後再替外隊奪得此賽桂冠。

兩大灰獸「川河達駒」及「旺蝦王」皆缺陣，加上「忠心勇士」飽受傷病困擾，因此本港參賽馬掛頭牌為「有理共想」及「旌暉」，所有本地賽駒皆未嘗揚威一級賽。

至於在周一（5日）舉行的二級賽短途錦標前三名「君達星」、「當家猴王」及「美麗掌聲」，原本皆沒有報名參加主席短途獎，不過賽後幕後安排這三駒補充報名此賽，並成功獲選。

香港短途錦標的亞及季軍「旌暉」及「大籐王」分別休息三個月及四個月後直接出戰這項大賽，有充足新鮮感的情況下未嘗不可繼續交出好成績。

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