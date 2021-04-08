馬主許亮華與姚本輝都合作咗十多年，最好成績一駒非六捷的「太陽威力」（已退役）莫屬。

雖然近年許生沒有個人名義養馬，但佢啲囝囡都養了唔少「太陽」系戰駒。

其中，他的女兒許詩敏就有一匹新馬「太陽拍檔」養在姚廐，至於許生自己就有一匹團體馬「有視力」交姚本輝訓練。

近期「有視力」在陣上越跑越進步，近兩戰跑谷草1800米得一季一殿，反映匹馬日漸上力。

今次（8日）谷中夜馬，「有視力」於第二場再跑同程，換上法籍好手巴度出賽，排4檔起步，對發揮應有一定幫助。

既然許生有眼光支持咗姚本輝咁多年，後者都係時候要交代。

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