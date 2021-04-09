剛周三（7日）郭能被罰即時停賽至季尾，所以剛周四（8日）谷戰五匹座騎，皆要換人上陣。

結果只有第八場「加州凱歌」（告東尼馬房）易配賀銘年跑第二，其餘四駒都不入前四名。

由於事出突然，周日（11日）田戰亦有八駒卜定郭能執韁，現在當然要另覓騎師執韁，捧場與否大家不妨動吓腦筋。

其中第八場葉廐馬「佳景福星」，剛勝田草1200米，今次改配巴度，有力添食。

郭能周日原定上陣名單

第二場五班1000米，葉廐「華麗傳承」配潘明輝。

第三場五班1400米，姚廐「無極戰士」配波健士。

第四場四班1000米，時廐「地通拿」配馬雅。

第六場四班1400米，姚廐「綠續爆發」配史卓豐。

第七場四班1400米，葉廐「深愛」配馬雅。

第八場三班1200米，葉廐「佳景福星」配巴度。

第十場三班1400米，時廐「勇趣」配薛恩。

第十一場二班1400米，姚廐「英之星」配何澤堯。

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