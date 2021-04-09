史卓豐早前因傷患休戰一段時間，以致今季成績稍為下滑，幸好復出後保持良好表現，經常有頭馬進帳。

更重要是他獲得一些具潛質的座騎，其中一匹是來自希斯馬房第十場「佳運財」。

這匹兩出兩捷的質新馬，周日（11日）首度升上三班作賽，騎者依然信心十足，期望此駒能夠保持不敗。

史卓豐受訪時說：「『佳運財』服役以來表現出色，兩出兩捷姿態極佳，可能是我目前最優秀的質新座騎。」

「這匹希廐馬今次將首度於三班作賽，升班無論任何時侯，都會對馬匹構成壓力。」

「不過假如此駒在陣上能夠輕鬆競跑，一切順利下，這匹質新馬依然有爭勝機會。」

「此外，『佳運財』今次要面對另一問題，是首次增程1400米角逐。」

「此舉對馬匹而言是必須的，觀乎上仗1200米之走勢，增程至1400米應可勝任，希望今戰再取佳績。」

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