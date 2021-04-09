西利哥終於由莫雷拉取得首捷。
剛周四（8日）快活谷九場草地夜賽完成後，馬會今天（9日）隨即公佈各駒評分調整。
全晚加分最多是羅富全馬房「西利哥」及呂健威馬房「暖在你心」，兩駒羸馬後各加10分，「西利哥」現評62分，下仗需要升上三班作賽。
而「暖在你心」之廐侶「大紅包」，贏馬後被加8分，現時評90分。
另「天衣無縫」、「好好彩彩」及「紅酒之寶」勝後各加7分，當中「好好彩彩」評分升至63分，再出要跑三班賽。
4.8快活谷夜賽九場頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
天衣無縫 39（＋7）
西利哥 62（＋10）
大紅包 90（＋8）
暖在你心 74（＋10）
活力長勝 52（＋8）
好好彩彩 63（＋7）
成才 58（＋6）
紅酒之寶 73（＋7）
電訊巴打 69（＋6）
-----------------------------
借錢點先可以賺到盡？
借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199