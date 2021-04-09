剛周四（8日）快活谷九場草地夜賽完成後，馬會今天（9日）隨即公佈各駒評分調整。

全晚加分最多是羅富全馬房「西利哥」及呂健威馬房「暖在你心」，兩駒羸馬後各加10分，「西利哥」現評62分，下仗需要升上三班作賽。

至於「暖在你心」現評74分，下仗依然可以留在三班角逐。

而「暖在你心」之廐侶「大紅包」，贏馬後被加8分，現時評90分。

另「天衣無縫」、「好好彩彩」及「紅酒之寶」勝後各加7分，當中「好好彩彩」評分升至63分，再出要跑三班賽。

4.8快活谷夜賽九場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

天衣無縫 39（＋7）

西利哥 62（＋10）

大紅包 90（＋8）

暖在你心 74（＋10）

活力長勝 52（＋8）

好好彩彩 63（＋7）

成才 58（＋6）

紅酒之寶 73（＋7）

電訊巴打 69（＋6）

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