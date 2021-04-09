呂健威馬房在去年首場新馬賽表現出色，轄下「歡欣福星」及「禪勝寶駒」兩匹美國馬分列第一及三名。

星期日（11日）在沙田馬場舉行11場日馬，當中包括季內新馬賽首戰，呂廐再次派出一對美國馬「得力寶駒」及「潮州勇士」出賽，有望食過翻尋味。

其中，「得力寶駒」父系為Mizzen Mast，以往在港七匹子嗣全數取得兩捷或以上。

當中，「活力歡騰」、「縱橫大地」及「大印銀紙」（均已退役）皆在級際賽上名甚至贏馬，成功率甚高。

「得力寶駒」馬主王志達以往個人名下馬全數由呂健威訓練，其中「無雙小子」及「一道」（均已退役）分別取得五Win及三Win，成績毫不失禮。

賽前「得力寶駒」共試過四課大閘，屬全組參賽馬中最多，準備充足下，有望為呂健威再在新馬賽先拔頭籌。

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