下周三（14日）快活谷繼續舉行夜馬，由於五班1800米報名馬踴躍，馬會決定分拆成兩組，故此這夜將跑九場賽事。

這次谷草賽事採用B跑道作賽，頭場定於晚上6時45分開賽。

本地騎師潘明輝開始停賽兩日，而法國籍騎師彭國年則刑滿復出。

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方嘉柏最近兩次谷草賽事，均未能取得頭馬進賬，今次他所報跑六駒全部列正選，其中「快步速」將強配潘頓壓陣。

至於「綠色有運」勝後養精蓄銳再戰，續配莫雷拉有力爭取連捷。

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