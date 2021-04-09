希斯馬房今季有不少新兵初出一鳴驚人，其後表現卻雷聲大雨點小，表現未如預期。

不過角逐周日（11日）第十場三班1400米的「佳運財」，兩次上陣皆以凌厲後勁擊敗對手，且看能否繼續進步，成為希廐今季的代表作。

今晨（9日）六點左右，史卓豐到場之後立即走到大衛希斯馬房，策騎周日（11日）戰馬「佳運財」前往機坪熱身圈踱步。

隨後「佳運財」到大圈跑道認真考驗，之後又親自策騎馬匹返回馬房。

至於大衛希斯在烽火台二樓觀察馬匹走勢之後，直接踩單車返回馬房睇馬。

觀察今晨動態，「佳運財」縱使面臨升班及增程兩大考驗，仍有機會取得三連勝。

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