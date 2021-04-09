周日（11日）跑田草日馬，容天鵬馬房「非凡才子」原報戰剛周一（5日）國際二級賽主席錦標，卻在排位前退出。

此駒卒之在周日出戰二班1400米，大有捨難取易之意。

「非凡才子」今季曾在1月10日二班田草1400米爆冷勝出，該役賽前被喻為四歲馬系列前哨戰。

該役亦是回巢容天鵬馬房後首傳捷報，本身亦打破近兩季齋缽。

「非凡才子」去年曾一度轉投苗廐，於4月中試閘流鼻血後不久重返容天鵬馬房。

之後在10月中賽後被發現氣管內有大量血液，其後復出輸過兩場，卒之於當日尾場替其馬主陳洪偉重開勝利之門。

上賽在2月21日角逐女皇銀禧紀念盃一級賽，對手太強，落敗無可厚非。

周日休後復出充滿新鮮感及氣力，回師二班C欄1400米贏馬途程，未嘗不可再創佳績。

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