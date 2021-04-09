今期（11日）在沙田舉行11場草地賽事，將於C跑道上進行。

這跑道的大熱門成績都不錯，許多路程的大熱勝出率都超過30%。

首要提到的是1200米，事關三T場合第六及第七場同為1400米賽事，而近三季田草C跑道一共舉行過72場此程賽事，有22次由大熱門勝出，比率為31%。

估計第六場「合約精神」以及第七場的「弗雷」一對潘頓座騎，都好有可能成為大熱門，當有關注的必要。

另外是1200米賽事，近三季C跑道進行59場有21次由大熱門勝出，比率為36%。

留意到三T頭關第五場正正是1200米賽事，數匹近期表現不俗的賽駒，例如「神舟時代」、「好運寶馬」及「名牌效應」，都好有可能成為熱門，交出好表現絕不為奇。

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