剛周四（8日）谷草夜馬，莫雷拉策騎九駒上陣，只勝出一匹9.4倍之「西利哥」。

莫雷拉在周日（11日）田草賽事出足十一場，而且有抽檔運，看來有力重登騎師王。

雷神在九場轉彎賽事，全部座騎均排8檔或以內，當中曾由他取勝之「果然友」（2檔）及「銀馳」（3檔）均排靚檔，有力爭取頭馬。

至於明星馬「速遞奇兵」則排8檔起步，然而此駒前後兼備，相信排檔對其影響不大。

至於這天第二及第四場均為田草1000米直路賽，初出馬「金馬玉堂」排10檔不俗，反觀「怪獸媽媽」排3檔，則要考考雷神取位工夫。

莫雷拉周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 有主意 3

二 怪獸媽媽 3

三 天意 2

四 金馬玉堂 10

五 聲勢 3

六 綠色勇駿 2

七 果然友 2

八 速遞奇兵 8

九 路路醒 3

十 一定美麗 6

十一 銀馳 3

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199