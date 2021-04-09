馬會今午（9日）更新了4月25日舉行的女皇盃獲選名單，蘇保羅馬房「任我行」退出這項大賽。

「任我行」今季由已散倉的大摩馬房轉投希斯馬房，然而在五場級際賽皆名落孫山後，這匹六歲南非馬再度轉投蘇保羅馬房。

上仗為改投蘇廐為首戰，角逐一班2000米不敵頭馬「龍鼓飛揚」10.25馬位跑包尾而回，表現令人失望。

「任我行」退出後，今屆女皇盃剩餘八駒上陣，港隊參賽馬為「添滿意」、「時時精綵」、「馬克羅斯」及「龍鼓飛揚」；日本隊則有「謀勇兼備」、「耀滿瓶」、「唯獨愛你」及「神業」參戰。

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