韋達馬房上季在新馬賽多次派馬上陣，然而轄下「勝出魅力」及「勁力十足」多次被熱捧的情況下，卻只能跑近而未能獲勝，表現未如預期。

周日（11日）為今季首次舉行新馬賽，韋達馬房「不可擋」及「龍來了」雙龍出海，且看能否為廐主打破新馬賽齋缽。

其中，「不可擋」馬主為駿馬團體，以往名下馬「勁酒王」（已退役）服役首季曾由當時仍是騎師的韋達策騎三次，卻只獲一亞兩負成績。

至於駿馬團體成員之一為李嘉欣丈夫許晋亨，兩夫妻名下「玖寶」今季在韋達訓練下勇奪三級賽一月盃冠軍，因此雙方合作早有淵源。

「不可擋」為「人氣高」子嗣，同父馬有「騰飛塔」一出即勝，另有「喜蓮慧星」在昨晚（8日）谷夜上名，整體成績不算太差。

幕後在韋達不論是騎師抑或是練馬師時期皆有合作，練者為人為己定必希望盡快向幕後交代，今仗機會可看高一線。

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