近期沙田日馬賽事不乏一出即勝的自購新馬，如「勇闖」、「大紅蜂」、「齊心同行」等駒。

今戰（8日）多匹初出馬中，以角逐四班1000米直路賽的方嘉柏馬房賽駒「金馬玉堂」最有留意價值。

此駒來自19年澳洲黃金海岸神奇百萬拍賣會，成交價22萬澳元（約118萬港元），一如「齊心同行」、「奮鬥同心」、「財高八斗」、「有得威」、「好運多贏」由Upper Bloodstock經手。

其在港同父馬包括早熟馬「顯心星」、「夢想成金」及「楚霸王」，母親Jive Talk出自「聽命」，本身兩勝1600米。

方嘉柏今季亦有「楚霸王」、「喜豐寶」（已取消登記）、「風流人物」等駒，配莫雷拉在港或服役一出即勝。

「金馬玉堂」已試過大閘取得兩次季軍先跑，今仗值得重視。

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