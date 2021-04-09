丁冠豪憑「君達星」勝出短途錦標，成為他從練首項分級賽殊榮。

不過練者明顯沒有被勝利沖昏頭腦，連日早上都相當積極，尤其今晨（9日）排位日更騰來騰去，當中以「天生一對」最受他重視。

約六時許，「天生一對」由馬房策騎出機坪，丁冠豪一早已在該處等候。

他先仔細仄視馬身一輪，護送馬匹落隧道後，便獨個兒行去烽火台，觀看此駒操練。

「天生一對」今課由助手快試，丁冠豪認真舉鏡𥄫實，相當重視。

「天生一對」上仗季內初上名，朝氣重現，今次且看能否更進一步，爭取頭馬而回。

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