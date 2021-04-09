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容天鵬指「遨遊千里」跑五班有利 上仗落敗因形勢吃虧 希望面對弱旅可突圍

46分鐘前
容天鵬剛戰憑紅酒之寶爆冷贏馬

容天鵬踏入季中成績穩步上揚，剛戰又憑「紅酒之星」增添一W，表現相當不俗。

周日（11日）賽事容廐出馬不少，其中第一場「遨遊千里」將會初落五班上陣。

這匹六歲馬過往作賽不多，今季只跑過兩場，實力未完全見底。

今次交由手風甚順的梁家俊策騎，且看能否順利打開勝利之門。

容天鵬說：「『遨遊千里』雖然尚未勝出，但其實本身速度唔錯。」

「上仗安排牠到快活谷上陣，窄場亦適合發揮，奈何該役埋欄有馬匹互鬥，步速較快，我駒走外疊當然吃虧，結果末段速度轉弱落敗。」

「馬兒評分落到五班水平，適逢有一場1000米賽事編排，此駒可以勝任，便部署安排出賽。」

「今季跑得少，到現在狀態漸見水準，希望於五班面對較弱對手，能夠突圍而出。」

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容天鵬遨遊千里
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