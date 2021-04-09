養馬一段日子的「遨遊」系馬主父子兵程志輝與程俊華，上季4月5日在沙田馬場迎來了豐收的一日。

姚本輝馬房「遨遊戰士」當日先於二級賽1200米短途錦標擊敗一眾勁敵，首次跑分級賽即勝，爆出24倍冷Win。

緊接下一場賽事則由容天鵬馬房「遨遊之星」，出閘後越放越順，結果由頭放返終點，爆出45倍獨贏。

周日（11日）「遨遊戰士」無份參賽，反而「遨遊之星」報名後轉組出戰四班1400米，還有同系「遨遊千里」列陣五班1000米，程家可望重響4月份勝鼓。

「遨遊之星」上季43分贏馬，今場評45分，處境合適。

至於「遨遊千里」季內曾在四班賽上名，周日移師第五班佔便宜，有機會一展所長。

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