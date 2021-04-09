周日（11日）田草11場賽事在C跑道角逐，其中兩場為1200米。

翻查紀錄，莫雷拉近兩次列陣C欄同程，共策四駒入Q高達七成半，1月10日「好眼光」和「二雋」分獲一冠一亞，2月6日「首飾傳奇」勝出，上述三駒皆為蔡約翰馬房賽駒。

今期兩場1200米賽事，雷神俱策騎蔡廐「聲勢」和「速遞奇兵」上陣，有望再交出好成績。

第五場四班1200米「聲勢」，季初在同程落重飛打開勝門，亞軍「糖糖幸運」其後升上三班照贏，賽績硬淨，重遊舊路勝望彌高。

第八場三班1200米「速遞奇兵」，兩戰同程皆輕勝未逢敵手，質素深不可測，仍留在三班無阻力，三連捷可期。

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