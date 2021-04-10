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三匹同父馬在港初出即勝 羅富全周日新馬賽揸定「主意」

44分鐘前
羅富全旗下有主意血統早熟，有望在頭場新馬賽揚威。

周日（11日）沙田將舉行十一場賽事，頭場被編為新馬賽，這是季內首場新馬賽。

羅富全旗下「有主意」配莫雷拉上陣，預計是這場焦點之一。

「有主意」父親Swiss Ace在港子嗣不少是早熟之輩，其中「豹子頭」、「小巨人」（已退役）及「勝得威風」均在港初出即勝。

「有主意」賽前在從化試閘交出好走勢，剛周四（8日）由莫雷拉彈草閘，走勢搶鏡。

雖然「有主意」今場直路賽排3檔不大有利，但只要莫雷拉取位精靈，有望初出即勝。

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羅富全有主意莫雷拉
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