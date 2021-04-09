蔡約翰雖然在上次日賽交白卷，不過這位練馬師今年在日賽從未試過連輸兩日。

而且他近兩次在日賽交白卷後，在接住一次日賽均贏馬兼起孖，證明佢唔會俾自己連續兩次日賽失威。

今戰雖然只派六駒上陣，不過一對王牌馬「銀馳」及「速遞奇兵」均起用雷神，有力替蔡約翰重振聲威。

第八場「速遞奇兵」出道兩戰全勝，上仗沿途放頭仍交出全場最快末段彈離所有對手勝出，總時間亦是當日四場田草1200米中最快，姿態及締速均出色。

而上仗蹄下敗將「帝豪寶寶」再出已補中，更可反映水準不俗，留在三班仍可保持不敗之身。

另外，第十一場「銀馳」一次配莫雷拉上陣即於田草1400米一放到底贏馬，大勝亞軍「志在四方」逾兩身位，今仗回配雷神重返贏馬路程，出王牌必拼無疑。

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