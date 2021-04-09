近四次沙田日馬，都有上陣馬取得季內第三Win，包括「福逸」、「寶貝兒」、「勝得威風」、「知道再勝」、「真勝者」及「紅旺」。

周日（8日）列陣田草的季內兩Win馬有一些，當中又以「北極光」最有留意價值。

此駒上仗;由潘頓勝出三班1400米，帶給賀賢在港從練第500場頭馬，別具意義。

賀賢於04至05年度馬季起來港開倉從練，迄今踏入第17個季度，其間不乏美好回憶。

上仗「北極光」在末段從外欄如飛殺上，力擒閘前急速跌票成大熱門的「幸運傳奇」掄元，人馬表現充滿張力。

「北極光」服役以來一直忠心肯跑，甚少不入三甲，狀態亦長期見好。

「北極光」周日加程跑1800米，同父馬有「高瞻遠矚」及廐侶「緻寶駒」分別贏過田草及谷草同程，本身長力有基本保證，未嘗不可趁勇再下一城。

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