世界馬匹排名委員會公佈，現時最新世界馬匹排名（2021年1月1日至4月4日）。

香港兩匹頂級戰駒，應屆馬王「時時精綵」及今屆香港一哩錦標盟主「金鎗六十」以120分並列第五。

「時時精綵」已報跑本月25日之女皇盃，至於「金鎗六十」則出戰同日之冠軍一哩賽。

至於排第一位為122分之「萬勝飛」及「秘謎嚮導」，前駒今年勇奪全球最高獎金賽事沙特盃及杜拜司馬經典賽，後駒則為杜拜世界盃盟主。

而排第三位則為121分之澳洲一對短途快馬「愛德華多」及「綠化帶」，其中後駒今年夥拍女將賈傑美摘下閃電錦標，打破本身近十個月一級賽齋缽。

「愛德華多」及「綠化帶」將於周末（10日）角逐1200米史密夫錦標，兩駒鞍上人分別為艾道拿及麥道朗。

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