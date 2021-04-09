馬會董事楊紹信博士養馬資歷深厚，以往名下「好好計」（已退役）遠征美國攻下聖雅尼塔短途錦標賽，成為歷來首匹在彼邦贏馬的本港賽駒。

周日（11日）舉行今季第一場新馬賽，他與張育德、黃德偉及何志強轄下「龍來了」（韋達馬房）將會由周俊樂主轡。

「龍來了」出自2013年日本馬王「龍王」，後駒在2012年及2013年蟬聯香港短途錦標，競賽成就斐然。

至於此駒母系Sweet Lady在澳洲服役時已是「龍來了」馬主四人名下，後駒可算是自家培育。

日本自購新馬在港已久無建樹，對上一捷來自2004年文廐「紛喜悅」（已退役）勝出四班泥地1200米，且看「龍來了」能否為東瀛自購新馬（PPG）實力正名。

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