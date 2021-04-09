星期日（11日）舉行11場田草日馬賽事，頭場開中午12時半。

在四班1000米直路賽，沈集成旗下三歲澳洲自購新馬「常山猛虎」打王牌配潘頓初出，本身來港後曾六度試閘，擺明不好不出。

「常山猛虎」馬主陳永錕十分資深，本身與太太都是馬場常客。

過往陳永錕多數與友人或生意拍檔合夥養馬，如「綫路勇駒」、「綫路縱橫」、「鏡花水月」等駒。

今次是他首度與太太聯名養馬，愛駒命名「常山猛虎」，可謂充滿氣勢。

蔡約翰旗下新晉明星馬「速遞奇兵」馬主莫湛雄曾言，該駒是其外父陳永錕為他挑選來港的，從中亦可見後者乃識馬之人。

「速遞奇兵」打王牌競逐周日三班1200米，挑戰服役三連捷，同時為初出同系馬「常山猛虎」打氣，說不定可以一併凱旋歸來，讓莫湛雄與外父陳永錕一起揚威沙田馬場。

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