潘頓認為得賞排3檔有利爭勝。
潘頓目前在騎師榜勝出90W，落後榜首莫雷拉18場頭馬。
潘頓表示會盡力贏多些頭馬，只是很多時候莫雷拉的座騎陣容比自己強勁，因此暫時來看，潘頓認為爭冠任務，仍然相當艱鉅。
周日（11日）第三場五班1400米之「得賞」，上場在潘頓胯下排13檔起步，結果只跑第10名，今次潘頓唔放手，決心收復前失。
潘頓說：「『得賞』近三戰均排外檔，形勢不利，上場排13檔際遇欠佳，入直路後受困於馬群，遲遲未能望空。」
「『得賞』今次抽三檔有利發揮，馬兒的狀態保持得很好，有力跑得更接近。」
另外，冠軍賽馬日舉行的三場一級賽，潘頓表示已落實三匹座騎，「時時精綵」出戰女皇盃；「嘉應之星」出戰冠軍一哩賽，至於主席短途獎則為「美麗掌聲」操刀。
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