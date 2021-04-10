周日（11日）沙田十場賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第二場五班1000米，容天鵬馬房之「遨遊千里」，在港兩季出賽十場，暫時只獲一亞一季。

此駒上仗角逐谷草1200米，臨場是15倍冷門，但閘前突然出現不少支持票，最終打到8.6倍開跑，跌幅高達42%。

結果「遨遊千里」有前冇後，只能跑第六，今次此駒回師前仗跑第三之直路賽，換上梁家俊壓陣，有望收復失地。

第十場三班1400米，羅富全馬房之「幸運傳奇」，上季開始來港服役，並在田草1200米兩度報捷。

今季此駒轉戰1400米，上仗重配贏馬功臣田泰安，閘前由8倍瘋狂打到3.4倍變成大熱門，跌幅超過57%，非常誇張。

可惜「幸運傳奇」終點前被「北極光」所擒，屈居第二，今次人馬再來，決心補中。

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