剛周四（8日）谷草賽事，田泰安成功上演大四喜，最終以54分成為該日騎師王，騎者現時氣勢如虹。

今次（11日）此子繼續騎足11場，當中第七場四班1400米，再度策告東尼馬房「將俠」上陣，值得重視。

此駒上仗（總場次520）全程走三叠望空蝕腳程，劣勢下仍能跑入Q，負頭馬「駿益善」兩乘許已合格有餘。

翻查今季東廐馬由田泰安跑入位後再騎共七匹次，翌仗全部跑入獎金名次，而當中七成以上更能夠跑入三甲。

今仗「將俠」排黃金一檔形勢轉佳，只要跑回上仗表現，今場大有機會補中而回。

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