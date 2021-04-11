夜馬跑九場已成常態，日馬則仍以十場為主流，編賽11場只偶一為之。

沙田日馬對上一次跑11場發生於2月14日，當天年初三有希斯和沈集成馬房起孖，兩者頭馬之一分別為「佳運財」和「弗雷」。

無巧不成話，這兩匹優質生力軍皆列陣周日（11日）新一個11場沙田賽馬日，配合相關馬房排陣和部署，各有機會再度同日建功。

第十場「佳運財」肯定是希斯回流後旗下暫時最強新星，本身兩勝1200米皆有餘未盡，潛質十分優厚，周日增程200米勝任愉快，勢成希廐首匹三捷馬。

第七場「弗雷」近兩仗於1400米非冠即亞，包括上賽初配潘頓排1檔跑第二，如今仍從內檔起步，潘頓不放手必以補中為目標。

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