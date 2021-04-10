《玄機解馬》第三季第32集，將在周六（10日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

一連幾集《玄機解馬》都請到女神級嘉賓，今集又輪到《全民造星III》嘅Alina李炘頤上節目啦！

能歌善舞嘅Alina一場嚟到，我哋當然要考吓佢嘅跳舞底子，今次佢實行喺節目跳騎呢舞，話要引到所有觀眾笑到噴飯喎。

Alina另一為人熟知嘅，係佢男友亦同樣喺《造星》竄紅嘅Mirror成員Stanley，佢仲有「馬鞍山巨龍」之稱，到底呢個傳說堅定流？有幾巨？由Alina現身說法！

碧霞老師亦會幫淇淇睇相，睇吓佢同Stanley幾時適合拉埋天窗，但老師話明兩位唔適合情侶檔出騷，到底乜解究？

想知Alina更多得意趣事，一定要留意今集節目呀！

當然繼續會有大家好關心的《賽日通勝》，碧霞老師同DMAN都會提供周日（11日）沙田賽事心水馬。

髮型：Terrence Chan @HAiR

服裝：MAX&Co.

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