今個賽季尚餘三個多月，冠軍練馬師之爭踏入白熱化階段，兩大巨頭蔡約翰與方嘉柏俱贏得54Win，鬥得難分難解。

與此同時，暫居第三位的沈集成亦步亦趨越逼越近，僅與前兩名相差六場頭馬，冠軍誰屬仍存在很大變數。

今次（11日）第四場四班直路賽，上述三大馬房均有馬初試啼聲，值得花時間研究。

若然單計今季合作初出馬的數據，方嘉柏配莫雷拉這個組合絕對值得信賴，原來季內二人合作六匹初出馬，最終跑獲三冠兩亞，入Q率逾八成三。

至於自購新馬（PPG）方面，方廐「楚霸王」及「風流人物」兩匹俱能一出即勝，勝率百分百。

今次二人合作初出PPG「金馬玉堂」，雖然此駒來港時間短，但試閘表現漸見成熟，結合上述兩項強勁數據支持下，「金馬玉堂」初出已要捧場。

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