剛周四（8日）潘頓連場熱倒交白券，競賽小組只係查詢跑法了事。

同人唔同命，反而出名拚勁好潘明輝，剛周一（5日）策騎「合夥年代」跑第六，競賽小組押後剛周四研訊後，裁定他未有力策座騎至終點被罰款一萬五千元，相信火車潘日後不會咁大意。

騎者近兩次停賽前一戰例贏共獲五W，師傅賀賢明日（11日）供騎「勝利才子」、「紅磚勇士」及「霹靂狂龍」皆具惡氣，可延續優良數據。

第五場四班1200米「勝利才子」，賽前由潘頓五試大閘兩度掄元，走勢吸引，狀態已及鋒而試，但初次上陣則由潘明輝操刀，部署似足一出即勝廐侶「攻頂」，有權照辦煮碗。

第六場四班1400米「紅磚勇士」，近三次跑同程獲一冠兩亞，表現靠得住，狀態長期見勇，重返強項千四米，坐位望贏之材。

第七場四班1400米「霹靂狂龍」，今季田草四戰獲兩冠一亞一季，演出可靠，曾在同程只負於「真勝者」屈居亞軍，後駒升上三班三戰獲冠亞季各一，反映賽事水準高，「霹靂狂龍」上仗跑盲門谷草一哩才輸，回師首本千四米可重現真身。

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