羅富全近期經常有頭馬進帳，演出非常穩定，周日（11日）馬房屯重兵，相信要贏馬並非難事。

兩大高手潘頓及莫雷拉一直是羅富全愛將，今戰他們又有合作。

其中第六場「合約精神」及第九場「路路醒」雖然至今未勝，但已一再交出好走勢，繼續強配當然有重視價值。

羅富全評價「路路醒」的機會時說：「『路路醒』是匹中距離馬，今季演出不斷進步，從名次的遞升可以看到。」

「上仗此駒交由莫雷拉策騎，原本以為可以打開勝利之門，可惜在末段關鍵時刻跌了馬鞭，就算馬兒衝刺良好，仍或多或少影響發揮。」

「『路路醒』比較均速，今次增程跑1800米相信可應付，負磅輕加上排檔理想，希望可以順利贏馬。」

此外，「合約精神」服役以來由潘頓、莫雷拉輪流騎，奈何尚未贏馬開齋。

羅富全亦表示有一點落差，因為這匹質新馬尚未完全成熟之餘，本身比較均速，一味靠大步走。

上次初跑1400效果唔錯，今次排外檔相信不會影響發揮，且看能否有進步演出，爭取首場勝利。

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