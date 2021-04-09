上月最矚目是一年一度的香港打吡大賽（2000米），這一項四歲馬王者之戰於3月21日舉行，今屆由莫雷拉策騎方嘉柏訓練的「達心星」奪標，分別是騎練各自第二次贏得這項四歲馬最高殊榮。

最高分的「達心星」以總時間2分01秒32完成田草2000米，是近四季締速最慢的打吡冠軍。

巴西籍騎師馬雅在3月24日策姚本輝馬房「海島材子」打開在港勝利之門，賽後他表示來港初期搏極唔贏，心情曾一度失落，幸而獲得同鄉莫雷拉及波健士鼓勵，現時成績逐步回升。

另外上月分別有騎練立下事業新里程碑，先有在2004年來港開倉之澳洲籍練馬師賀賢，在打吡賽日憑「北極光」贏得在港從練的第500場頭馬；3月31日的本季第二次全泥夜賽，輪到巴度憑文廐「駿皇星」打破近兩季未勝泥地之盲門數據，而此駒亦成為騎者在港第100Win。

今季仍未開齋的黃俊，由上月14日起轉為自由身騎師，現年27歲的他自2018年3月底在港出道以來，一共勝出60場頭馬。

成為大師傅後，他上陣仍有五磅可減，直至他在香港勝出第70場頭馬為止。

另一華將陳嘉熙自本年1月11日轉拜方嘉柏為師後，經過兩個月磨鍊，終首替師傅贏馬，在3月17日策「鋒芒快露」險勝郭能策騎的「創科先鋒」（文家良馬房）。

季尾仍有新人加入戰團，馬會牌照委員會在上月22日，向英國籍騎師班德禮（28歲）發給馬會騎師牌照，由4月17日賽日開始騎至7月14日馬季煞科。

本港現役最高分賽駒「金鎗六十」（呂健威馬房）在三月中公佈的世界馬匹排名榜中，與上季馬王「時時精綵」（告東尼馬房）同被評120分，並列全球第三位。

上月海外馬圈要聞方面，現年52歲的日本名將武豊，於3月20日在阪神競馬場策騎Soul Train於閘內失控，令他受傷送院，騎者經檢查後發現右腳骨折，起碼要休養一至兩個月。

因疫情停辦一年的杜拜世界盃今年3月尾復辦，「秘謎嚮導」勇奪今屆杜拜世界盃（一級賽泥地2000米）冠軍，高多芬第八度在此賽封王。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199