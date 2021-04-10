周日（11日）田戰第六場賢廐「萬市之光」與第十場時廐「勇趣」，前仗俱後上走晒光，再出改用放頭跑法名次倒退，似有過冷河之嫌，今仗肯留住追有權大變身。

第六場四班1400米「萬市之光」，前仗跑同程遲望空也追得第五，賽後更被競賽小組查詢騎法。

此駒再出增程跑千六米搶前只得第八，今次打王牌回師試準千四米，排三檔可後上突擊。

第十場三班1400米「勇趣」，前仗初跑同程是218倍大冷門，結果造出全場次快拉士追得第四，表現漸入佳境。

此駒再出擺前走跑僅得第十一名，薛恩連續騎第四次，已熟知馬性，用番後追跑法可出冷。

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