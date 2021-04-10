沈集成與頭號戰友潘頓，同於剛戰（8日）結束連勝紀錄，印證俗語所謂的長路有盡時。

然而正在追逐榜首的沈廐，季內所製造的田戰強勢猶未終止，須知它於近18次沙田賽事，有16次勝出頭馬，成績非其他馬房可比。

星期日（11日）跑11場田草日馬，沈廐雖僅出四駒，但「順勢贏」、「弗雷」、「知道必勝」和「常山猛虎」均有可勝之道。

第十場「順勢贏」之前屢戰1200米最叻跑第二，上次改爭1400米即開糊，反映本身已找到最佳出路。

今趟仍配巴度跑1400米，只多負上賽三磅至119磅，形勢相當有利，連捷機會甚大。

第四埸「常山猛虎」和第十場「知道必勝」都是王牌馬，前駒操足初出不打無把握之仗，至於後駒季內尚未交代，賽績遠遜同主同廐「知道再勝」，亦肯定會逢出必搏。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199