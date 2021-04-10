周三（14日）谷草九場賽事，彭國年刑滿復出，潘明輝則停賽。

比較特別的配搭是方廐的「快步速」配潘頓，方嘉柏及潘頓早前暫停合作，直至上周一（5日）「顯心星」才破冰，周三晚又有合作。

第二班1800米：「喜駿駒」上場在莫雷拉胯下跑第三，周三雷神揀騎新勝的「綠色有運」，前駒改由巴度接手。

「精神威」上場在梁家俊胯下贏馬，今場換上田泰安。

第三班1200米（第一組）：「金鷹翱翔」上場在見習生周俊樂跑梗頸四，今場換上田泰安。

第三班1200米（第二組）：「宜春輝煌」前仗在莫雷拉胯下贏馬，上場改配梁家俊跑第十一名，今仗帥權重落雷神手中。

第三班1650米：「快步速」前仗莫雷拉搏失跑第二，上場易配楊明綸三甲不入，今仗用潘頓再拼。

第四班1200米（第一組）：「連利福將」近兩仗在郭能胯下跑近，騎者被罰停賽至季尾，帥權由莫雷拉接手。

第五班1800米（第一組）：「醉開心」上場在潘明輝胯下跑第七名，今仗重配潘頓，而此駒在港唯一頭馬正是由潘頓建功。

第五班1800米（第二組）：「志聰明」今季初在莫雷拉胯下贏馬，其後換過不同騎師均無功而還，今仗雷神終於再策此駒上陣。

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