明日（11日）看似係一個普通的賽馬日，最高班不過是尾場第二班的1400米賽事。

但原來全日有唔少昔日高班良駒或馬王綵衣出場，譬如第十場「明日輝煌」（韋廐）與十一場「銀馳」（蔡廐），即馬王「明月千里」及「奔騰」2.0。

另外第八場「必長勝」（文廐）舊名重用，對上一匹當年由已故練馬師愛倫訓練，服役曾獲四捷，最大成就贏第一班賽事。

第九場「加州十大」（東廐），馬主係已故「告魯夫」馬主梁挺生校長嘅後人，「告魯夫」為98年香港打吡冠軍。

集體回憶，還有一些久違的綵衣復活，例如馬主林良成嘅「潮州」系。

今日有第一場場「潮州勇士」（呂廐）及四場「潮州大兄」（容廐）一併初試啼聲。

頭場還有「金牌實力」（苗廐），馬主陳偉彰對上一匹愛駒「刺刀」於15年兩出兩捷，可惜因傷退役，相隔五、六年先再養馬。

而「金牌實力」也是舊名重用，已是原馬主第三匹，對上一匹未出賽便退役。

而最早一匹同名之「金牌實力」於95年進口，初期由愛倫訓練，但苦戰一輪無功，其後轉到姚本輝手中才識贏，曾兩勝三班賽。

既然馬主咁念舊，今季首場新馬賽一於撐「金牌實力」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199