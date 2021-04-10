丁冠豪自從憑剛周一（5日）「君達星」贏取從練首項二級賽殊榮短途錦標後，未有半點鬆懈。

他連朝認真督操，其有周日（11日）第十場三班1400米的「天生一對」最受重視。

這匹六歲馬今場要面對後起之秀如「佳運財」等，難度頗高，惟練馬師連續兩朝跟出跟入。

丁冠豪繼剛周五（9日）早上觀操後，「天生一對」今晨（10日）又作簡單操練。

丁冠豪先在機坪睇馬，然後行出烽火台再睇，同時間還有廐侶「蟲草無敵」一起操練。

當馬匹操練完畢後，丁冠豪於機坪隧道口等候馬匹回來，全程一絲不苟，不容輕視。

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