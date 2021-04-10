周日（11日）沙田賽事，第九場三班1800米「巴基之友」，今季由蘇偉賢接手訓練後，表現脫胎換骨。

此駒近三仗取得兩冠一亞，尤其是上仗重返三班作賽仍跑第二，表現頗為穩定。

丁嘉林受訪時說：「『巴基之友』在蘇偉賢訓練下，表現得很開心， 狀態長期保持勇銳。」

「從此駒近幾仗的表現看來，其戰鬥力仍處於高水平，預期今仗仍可交出接近表現。」

至於丁嘉林父親丁志強名下的「巴基勇士」，已由東廐轉交蘇偉賢訓練。

丁嘉林說：「『巴基勇士』 轉馬房後，蘇偉賢把牠照顧得很好，我們不想過早催告此駒，何時出賽完全交由練馬師決定。」

另外，已赴杜拜發展的「巴基之星」近期缺陣，丁嘉林指此駒早前操練時受傷，目前正在休養，他們一家人都認為馬兒健康最重要，預計今季也不會讓其出賽。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199