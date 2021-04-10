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丁嘉林指「巴基之友」保持勇銳 「巴基勇士」轉倉後未定部署

1小時前
丁嘉林（左）與蘇偉賢合作愉快。

周日（11日）沙田賽事，第九場三班1800米「巴基之友」，今季由蘇偉賢接手訓練後，表現脫胎換骨。

此駒近三仗取得兩冠一亞，尤其是上仗重返三班作賽仍跑第二，表現頗為穩定。

丁嘉林受訪時說：「『巴基之友』在蘇偉賢訓練下，表現得很開心， 狀態長期保持勇銳。」

「從此駒近幾仗的表現看來，其戰鬥力仍處於高水平，預期今仗仍可交出接近表現。」

至於丁嘉林父親丁志強名下的「巴基勇士」，已由東廐轉交蘇偉賢訓練。

丁嘉林說：「『巴基勇士』 轉馬房後，蘇偉賢把牠照顧得很好，我們不想過早催告此駒，何時出賽完全交由練馬師決定。」

另外，已赴杜拜發展的「巴基之星」近期缺陣，丁嘉林指此駒早前操練時受傷，目前正在休養，他們一家人都認為馬兒健康最重要，預計今季也不會讓其出賽。

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