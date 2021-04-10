2005年的三冠大賽頭兩關1600米董事盃和2000米香港金盃，訴說了一個馬的歡喜冤家的故事，也訴說了一個人的歡喜冤家的故事。

馬的一對主角是同由告東尼訓練的「牛精福星」和「開心精采」；人的一對主角是告東尼的主帥高雅志和當時在港客串的名將蘇銘倫。

其實，「牛精福星」和「開心精采」都並非由告東尼引入。

「牛精福星」原隸姚本輝，首季已交出了一場頭馬，但首季結束後卻轉投告東尼，並於次季三捷包括捧走香港金盃，翌季初則在香港盃跑得亞軍。

「開心精采」原隸方嘉柏，首季兩捷，並在經典一哩賽得季軍及在澳港盃得亞軍，次季跑了四場後，竟然在香港國際賽舉行前不久拉倉，更以東廐馬身份於香港一哩錦標跑得亞軍。

「牛精福星」和「開心精采」在香港國際賽上名後，都把目標放在三冠大賽。

告東尼立即找蘇銘倫幫手，但明言高雅志是他的主帥，他會讓高雅志先選擇座騎，蘇銘倫不介意吃高雅志的廚餘，一口答應了告東尼。

董事盃，高雅志揀了「開心精采」，蘇銘倫便騎了「牛精福星」。

哪知在所有馬匹入閘後，同場的「高耀之星」打後蹄，導致「開心精采」情緒不穩，更衝閘而出把高雅志拋下，「開心精采」跑了一圈才捉回，獸醫檢查後着令退出。

於是，高雅志只能看著「牛精開心」在蘇銘倫胯下輕鬆以近兩個馬位之先取勝。

五個星期後的香港金盃，高雅志可能基於「開心精采」把他抛下的陰影，改以「牛精福星」為座騎，蘇銘倫轉而為「開心精采」執韁。

結果這回輪到「開心精采」輕鬆以接近兩個馬位之先獲勝，衛冕的「牛精福星」只跑第五。

兩場大賽，兩次選擇，高雅志都揀錯了，蘇銘倫給了他左一巴時右一巴！

撰文：余伯樂

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