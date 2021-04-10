今季希斯的自購新馬雖然未有想像般強勁，但當中不乏佳作，例如「佳運財」、「人和家興」及「輗多福」等均在港交出頭馬。

周日（11日）第十場三班1400米之「佳運財」，在港兩戰田草1200米全勝。

不過這匹質新馬周日將面對兩大難度，包括初上三班及首度增程跑1400米，大衛希斯卻表示沒有問題。

希斯妙語連珠地說：「『佳運財』在港初出跑1200米，我已察覺此駒並非是短途馬。」

「馬兒剛戰後上強勁，再次引證我當初的睇法。如果『佳運財』上場是跑1400米，仍在四班跑的話，或會大勝十個馬位也未定。」

「最初我估計『佳運財』要跑1600米才會完全展現其真正威力，如今牠在嫌短的1200米已經這麼犀利，證明牠的級數很高。」

「相信『佳運財』今場升上三班增程跑1400米也沒有阻力，我對牠今戰機會依然樂觀。」

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