周日（11日）田草跑十一場在C跑道上演，其中三場為1000米直路賽。

翻查今季C欄同程戰果，14檔馬成績最標青，五駒取得兩冠一亞，周日徐雨石旗下「椰子糖」和「海豚星」皆排14檔，值得秤先。

第二場五班1000米「椰子糖」，上仗跑四班田草千二米，沿途走二叠放得有聲有色，最後二百米才轉弱跑第八，今次初落五班縮程排14檔，具備偷襲本錢。

第四場四班1000米「海豚星」，今季初出跑同程爆出75倍大冷贏馬，可惜再出兩仗全負走晒樣，刻意安排休息五個月才復出，利跑新鮮馬匹，唞夠可由蟲變龍。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199