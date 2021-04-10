今季蔡約翰與方嘉柏兩大馬房爭相起用莫雷拉搏殺。

開季至今方、雷共合作交出28WIN，而蔡、雷則交出29WIN，兩組合作成績不相伯仲。

但單計季內田草合作成績，則蔡、雷這對較佳，29WIN內的21WIN均來自田草賽事，佔整體72.41%。

今次（11日）尾場二班1400米，蔡約翰馬房「銀馳」上仗勉強增程跑2000米打吡大賽，最終負頭馬近六個馬位得第九名。

翻查此駒前仗（總場次469）跑三班同程，能夠輕勝再出入Q的「志在四方」，至少肯定頭馬水準唔差。

今次回配贏馬拍檔莫雷拉兼跑回勝途，只要形勢合揮的話，升二班跑同程再贏唔出奇。

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